Mário Silva, treinador do Rio Ave, em declarações à Sport TV após a derrota contra o Benfica:



«Foi uma noite negativa para nós. Acima de tudo, por demérito nosso. O Benfica pressionou-nos, dificultou a nossa tarefa, não conseguimos ter bola e controlar o jogo. Com bola estivemos pouco confiantes e a primeira parte foi a mais fraca da época. Tentámos melhorar, mas nunca nos encontrámos. Não conseguimos surpreender o adversário e criar situações de perigo, saindo a jogar com qualidade. Mérito do Benfica e muito demérito nosso.»



[sobre a pressão do Benfica]



«Gostámos de sair curto, mas hoje não dava. Custou-nos encontrar a profundidade que nos estava a ser concedida nas costas da defesa contrária. Tentei corrigir, a espaços melhorámos, mas não foi suficiente. Depois do que fizemos até agora, com jogos conseguidos, hoje estivemos mal. A minha confiança nos jogadores continua inabalável.»