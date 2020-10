Mário Silva defendeu que a eliminação cruel da Liga Europa frente ao AC Milan dará «motivação e não desilusão» ao Rio Ave para replicar o «bom trabalho» na Liga, na véspera da visita a Famalicão.



«Os dias seguintes confirmaram no plano anímico os enormes profissionais que temos. Depois da desilusão, senti que eles querem provar que continuam como antes do jogo com o AC Milan e ainda mais reforçados por terem notado que a sua qualidade lhes permitiu ombrear com um gigante», salientou o técnico, em conferência de imprensa.



O treinador dos vilacondenses considerou o desfecho frente ao clube italiano «injusto» e que deixou um «sentimento de tristeza por todo o país».

«Todos viram o que se passou. Estávamos perante um adversário difícil e poderoso, mas tínhamos as nossas hipóteses de seguir em frente e tentámos. Os jogadores deram tudo o que tinham e fizeram um jogo de grande qualidade, mas a sorte não nos sorriu. É lógico que o rendimento que a equipa teve só nos pode dar motivação para o futuro», reforçou.



Marío Silva espera, por isso, «uma grande resposta» da sua equipa contra o Famalicão, adversário que «vem de uma época sensacional».

«Vai ser um jogo duro para nós, mas temos qualidade. Mesmo com pouco tempo entre jogos para treinar, os jogadores têm interpretado bem as mudanças de sistema. Aquilo que fizemos com o AC Milan [transição do 4-2-3-1 para o 3-4-3] foi estratégico e não quer dizer que não possamos repetir. Podemos jogar de uma forma ou de outra», lembrou.



O técnico de 43 anos remeteu para a direção do clube o processo disciplinar aplicado a Matheus Reis, que recusou jogar contra o Vitória.

Júnio Rocha é o único futebolista entregue aos cuidados do departamento médico do conjunto da foz do Ave, enquanto o avançado Ronan já voltou a treinar. Por sua vez, Pelé estreia-se nos convocados.



Lista dos 21 convocados:

Guarda-redes: Pawel Kieszek e Léo Vieira.

Defesas: Nélson Monte, Toni Borevkovic, Pedro Amaral, Ivo Pinto e Aderllan Santos.

Médios: Filipe Augusto, Tarantini, Francisco Geraldes, Lucas Piazón, Pelé, Nikola Jambor e Ryotaro Meshino.

Avançados: Gelson Dala, Bruno Moreira, Diego Lopes, Ronan, Carlos Mané, Gabrielzinho e André Pereira.