Mário Silva, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 3-1 frente ao Marítimo:

«Tivemos uma primeira parte bem conseguida, para uma equipa que não marcava há quatro jogos. Marcamos primeiro, tivemos outras oportunidades, não tão flagrantes, para ter uma superioridade no resultado. Na segunda parte, as coisas mudaram e infelizmente para nós, não entrámos também e acabámos por sofrer o golo do empate, numa jogada onde, para mim, era falta sobre o Pedro Amaral.

A partir daí a equipa acusou bastante. O facto de nos últimos jogos não conseguirmos vencer, acaba por, amimicamente, depois de sofrer o golo, a equipa foi abaixo e infelizmente levamos o segundo golo, que nos afetou bastante. Apesar de termos tentado reagir, daí até ao fim a equipa não mais se encontrou e infelizmente o desfecho foi a derrota.

[equipa nervosa, mesmo quando estava a ganhar] É normal que quando uma equipa está há alguns jogos sem vencer, em termos amímicos as coisas não estejam como gostaríamos. É normal que haja precipitação e lembro-me de muitas situações em que a equipa, anormalmente, perdeu a bola. Tem a ver com a ansiedade de fazer as coisas bem, de fazer golo, de poder alegrar as pessoas que nos apoiam, os adeptos, e tudo isto os jogadores sentem. O objetivo deste jogo era entrar fortes no primeiro tempo e conseguimos, mas a chave da derrota foi que não tivemos capacidade emocional forte para contrariar o adversário.

[sente-se capaz de dar a volta aos resultados?] Eu sinto-me capaz. Serei sempre uma solução e nunca um problema, sinto-me capaz. Gosto muito de trabalhar no Rio Ave, gosto muito de trabalhar com este grupo, sinto-me com força. Hoje é um dia difícil, estamos todos muito tristes, mas amanhã é um novo dia e da minha parte com força para continuar a ajudar os jogadores da melhor forma que sei e posso. Há momentos assim».