O treinador-adjunto do Rio Ave, Rui Santos, considerou esta terça-feira que o jogo ante o Marítimo, da 28.ª jornada da I Liga, não é especial para a equipa de Vila do Conde atingir os objetivos da época, apesar da ausência de vitórias nas últimas cinco rondas (quatro empates e uma derrota).

«Não olhamos para este jogo de forma especial, sabemos que nos últimos jogos tivemos uma derrota e quatro empates, mas neste campeonato as equipas são muito iguais e estão separadas por uma diferença pontual ténue. Temos de tentar pontuar em todos os jogos e, para este jogo com o Marítimo, temos foco na vitória», disse Rui Santos, na antevisão ao jogo.

Rui Santos, que foi o porta-voz do grupo – o treinador Miguel Cardoso ainda tem de cumprir suspensão – vincou que todos os jogos são importantes e não particularizou o facto de a equipa comandada por Julio Velázquez estar a lutar por sair dos lugares baixos da tabela, apontando que, apesar dos três dias de preparação, o Rio Ave está apto.

Por outro lado, e após o empate com o Sp. Braga (0-0), o Rio Ave está privado de Gelson Dala, Filipe Augusto e Pedro Amaral, todos castigados, mas Rui Santos garante que «todos são titulares».

«Estou convencido que vamos apresentar um onze com uma grande atitude e bom comportamento tático, tal como aconteceu, recentemente, frente ao Sporting de Braga e ao Boavista. Queremos entrar para este jogo com as mesmas dinâmicas, atitude e foco em vencer», analisou.

Além dos castigados, o Rio Ave não pode contar com os lesionados André Pereira, Júnio Rocha, Jambor e Rafael Camacho.

O Marítimo-Rio Ave joga-se a partir das 17 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.