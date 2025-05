O jogo entre o Rio Ave e o Estrela foi adiado para esta segunda-feira, às 18h00, devido ao mau tempo. Uma hora antes do início da partida, começou a chover torrencialmente em Paços de Ferreira, casa emprestada dos vilacondenses que, curiosamente, ficaram sem poder utilizar o seu estádio devido a um temporal.

As três equipas ainda iniciaram o aquecimento, mas minutos depois o relvado começou a ficar impraticável, com autênticas piscinas em várias zonas do terreno de jogo. Pedro Ramalho, árbitro escolhido para dirigir o desafio, fez um teste ao relvado, contudo rapidamente percebeu que a bola não rolava e mandou toda a gente recolher aos balneários.

Posteriormente, foi anunciada nova hora para o início da partida: em vez das 15h30, passou para as 16h10. Ainda assim, a chuva continuou a não dar tréguas e, após nova tentativa de Pedro Ramalho, percorrendo todo o campo com uma bola, que continuava a não rolar. À terceira tentativa, o resultado foi o mesmo e a partida foi mesmo adiada.

Os jogadores das duas equipas foram, então, até às bancadas agradecer a presença dos adeptos, que podem regressar esta segunda-feira com os mesmos bilhetes.