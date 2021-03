Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, comentou desta forma a vitória da sua equipa frente ao Farense (2-0), em Vila do Conde:

«Foi de facto um jogo com poucas ocasiões, esperava um jogo duro, porque o Farense pressiona muito. Meteu dois homens na linha ofensiva e o Tomás Tavares a dar profundidade à direita. O golo esteve dentro dos planos que tínhamos. Depois do golo, até ao intervalo, tivemos algum desfoque. Na segunda parte, penso que conseguimos corrigir a forma como o Farense queria construir com os lançamentos longos na direita, para o Tomás Tavares.»

Sobre o comportamento da equipa: «A equipa foi muito solidária, no sentido de não permitir muitas veleidades. Fizemos uma segunda parte a competir muito bem. Tinha essa sensação e efetivamente competimos muito bem. Esta Liga está a ser dura e só competindo ao mais alto nível conseguimos ganhar.»

Sobre o espírito dos jogadores: «Uma das coisas que fizemos foi trabalhar nas ligações emocionais do grupo. Foi bom vermos jogadores como o Tarantini ou o Nélson Monte, a entrar cinco minutos, ou o Guga e o Ronan, a levar tudo lá para dentro. Espero dificuldades, mas espero este espírito, que nos pode colocar mais perto de ganhar a qualquer momento.»