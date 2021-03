Declarações do treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, à BTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da 21.ª jornada da I Liga:

«Creio que é claro que é um jogo completamente distinto entre a primeira parte e o início de segunda parte, difícil da nossa parte. Uma primeira parte na qual pecámos por não finalizar oportunidades e levar um resultado diferente para intervalo, que podia pôr o Benfica em crise.»

«Não fizemos, acabámos por depois não conseguir fazer uma ou duas coisas que eram fundamentais fazer no início da segunda parte, nomeadamente procurar circular a bola ao lado contrário, retirar da pressão. É precisamente uma bola assim, no corredor esquerdo, que nós não tirámos – neste caso por trás – para circular do lado contrário, o Benfica ganha bola, sai para ataque e faz golo. A partir daí, há algum desnorte da nossa parte.»

«Foi um esforço, depois, com as substituições, de reorganizar a equipa, de ir novamente à procura do plano de jogo. Creio que a equipa se encontrou, mas depois já estávamos num patamar de desigualdade, até porque entretanto aparece o segundo golo, exatamente por razões idênticas e o jogo ficou decidido.»

«Fizemos uma excelente primeira parte, dentro do que tínhamos perspetivado. A partir do momento em que saímos do plano, seja por algum demérito nosso, ou por mérito do Benfica, que conseguiu pressionar, o jogo transformou-se numa realidade distinta e fomos penalizados.»

«Sinto que a equipa está unida em torno de um propósito de crescimento, de melhorar a classificação, de ser consequente no que faz em campo. Há que perceber que não se pode dar tiros nos pés neste tipo de jogos, porque naturalmente somos penalizados. Esta equipa está a fazer um caminho.»