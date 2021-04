O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, frisou que «não há mais a acrescentar» ao gesto obsceno que fez no Estádio do Bessa, ante o Boavista, considerando que a sua ausência do banco de suplentes para o jogo com o Sporting de Braga, devido ao castigo de oito dias, não vai prejudicar a equipa.

«Não estar no banco tira mais a mim do que à equipa. O grupo sabe o que trabalhámos durante a semana e não valorizou esta questão. Claro que me custa, porque gosto de viver estes momentos com os jogadores, mas vou gerir essa falta com a máxima tranquilidade», vincou, na antevisão à partida da 27.ª jornada da I Liga.

Para o jogo, Miguel Cardoso espera um Rio Ave «no limite» das suas capacidades, depois de quatro jornadas com três empates e uma derrota, sem qualquer vitória registada para os lados de Vila do Conde.

«A mensagem passada é que temos de estar a 100 por cento. Não é altura de só dar 99 por cento. Para isso, todos temos de estar unidos em torno desse propósito», disse Miguel Cardoso, mostrando-se sereno quanto à ausência de triunfos nos jogos recentes.

«Não temos mais pontos, que nos dariam mais conforto, devido a pormenores que têm feito a diferença nos últimos jogos. Temos de perceber porque é que não fomos capazes de somar mais pontos, mas não perder o alento do que de bom foi feito», analisou.

Sobre o Sporting de Braga, Miguel Cardoso espera um adversário «à imagem do que tem sido, com uma época regular e nivelada por cima, encostado aos lugares cimeiros e com objetivos superiores». «Será uma equipa fiel a si mesma, com uma ideia de jogo clara, que tem dado resultados, até pela mais-valia das suas individualidades», completou.

O guarda-redes Léo Vieira e o médio Pelé são ausências devido a castigo, ao passo que Jambor, Júnio Rocha e André Pereira são baixas no Rio Ave devido a lesão.

O Rio Ave-Sp. Braga joga-se a partir das 20h30 de sábado, com arbitragem de Nuno Almeida. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.