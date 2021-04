Miguel Cardoso, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após igualdade (1-1) frente ao Belenenses:

«O que me deixa satisfeito não é o resultado. Uma equipa que recupera de um golo sofrido frente a uma equipa que tem a estabilidade do Paços e a equipa acabou por durante o jogo mostrar uma emocionalidade positiva e foco no jogo.

Apraz-me registar a atitude coletiva que tivemos e quando a atitude é boa, é difícil matar essa atitude forte. Depois a forma como seguramos o empate depois da expulsão, obviamente não nos deixa satisfeitos, mas era importante segurar.

[Como analisa a reta final do campeonato] Depois de termos visto a forma como a equipa se consegue bater em todos os campos, com todos os adversários, podemos acreditar que podemos conquistar pontos contra qualquer adversário. A equipa tem um foco muito grande naquilo que faz, sinto uma ligação forte de todos. Confesso que ainda não vi os resultados, mas se os meus jogadores acreditarem naquilo que melhor têm dentro deles, vão chegar ao fim com um sorriso.

[exibição de Fábio Coentrão] É fundamental percebermos a quantidade de agressões que esta equipa Este último mês tem sido de uma agressividade muito grande. O Fábio estava a jogar, lesionou-se, mas percebi que podia ser importante noutra zona do campo. É um jogador que tem uma atitude muito forte dentro e fora de campo. É um jogador com qualidade e é isso que precisamos. Esse é o foco que temos de ter.

[o que é que pediu ao intervalo à equipa] Temos sido penalizados por erros que não nos tem permitido somar pontos. Os jogadores têm qualidade e o bem flui. Hoje falei na alegria de jogar e disse-lhes para se lembrarem de quando jogavam na rua. Quando a equipa se libertou, sentiu prazer de jogar. É fundamental haver a tomada de consciência de que estamos numa situação difícil».