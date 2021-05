O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, considerou esta terça-feira que a equipa tem de «partir do zero e só pensar na vitória» no jogo com o Nacional, na Madeira, relativo à 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa de futebol.

«É daqueles jogos em que o que está para trás não conta. Tudo o que temos a fazer é partir do ponto zero e pensar só na conquista da vitória. Sinto o grupo focado e com toda a gente disponível para ajudar», afirmou Cardoso, na antevisão à partida.

Depois da vitória caseira ante o Farense, a 7 de março, o Rio Ave somou 11 jornadas consecutivas sem qualquer vitória, tendo averbado seis empates e cinco derrotas, que o fazem chegar à última ronda do campeonato no 16.º lugar, o de play-off, com 31 pontos.

«Sabíamos que podíamos estar numa situação distinta, mas as coisas não aconteceram, pois nem sempre conseguimos competir nas melhores condições. Mas isso agora não conta e senti, em todos, um foco nesta tarefa e um desprendimento do que já aconteceu», afirmou.

Pela frente, a equipa de Vila do Conde tem um Nacional já com a descida de divisão confirmada, mas Miguel Cardoso acredita que os comandados de Manuel Machado vão «jogar no limite». «É uma equipa que teve oportunidade, durante o campeonato, de mostrar qualidade. Tem um treinador por quem tenho admiração pessoal. Espero um Nacional a jogar no limite e isso também vai obrigar-nos a dar tudo», analisou Cardoso, que disse não ter discutido com o plantel os vários cenários de resultados, mediante o que acontecer noutros campos, mas admite que «perante o que estiver em cima da mesa pode haver uma gestão durante o jogo».

«O nosso foco principal tem de ser a vitória e, para isso, temos de estar ao mais alto nível. Desse modo vamos conseguir fazer acontecer algo que este clube, a estrutura e os adeptos merecem», elucidou.

O Nacional-Rio Ave joga-se às 20 horas de quarta-feira. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.