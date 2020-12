Milton Mendes, treinador do Marítimo, na sala de imprensa, após vitória por 3-1 frente ao Rio Ave:

«Na primeira parte também estivemos bem, a equipa rodou bem a bola e acabamos o primeiro tempo com 53% de posse de bola. Ajustamos duas ou três coisas ao intervalo e, no segundo tempo, conseguiu transformar o bom futebol em golos. Os jogadores foram os grandes obreiros desta vitória, com uma entrega total. Nós demos a dica e eles, com inteligência, conseguiram colocar em jogo o que queríamos. A equipa tem jogado bem e acredito que as coisas se estão a encaminhar.

[dupla vitória galvaniza a equipa] Acredito que o lugar que o Marítimo almeja, e tem jogadores para isso, não era a que estava e não é o que está, queremos mais. Mas estamos num campeonato difícil, hoje jogamos contra uma boa equipa, mas estudamos bem esta equipa e percebemos o que podíamos fazer para ultrapassar isso. Não ficamos depressivos na derrota nem eufóricos na vitória. A equipa está bem, mas comete alguns erros que não pode cometer. Duas vitórias dão sempre outro ânimo.

[rótulo de antijogo é para desaparecer?] Sou fã do bom futebol, de jogar para a frente, de fazer as pessoas felizes, de alegria. Não vale a pena ir para dentro de campo se não houver alegria, se não tivermos vontade de estar no nosso trabalho não vamos render a 100%. Queremos ganhar a jogar bem, para a frente, e as pessoas a aplaudir. Se ganhássemos 1-0 a fazer ‘ronha’ não ficava bonito.

[poderá perder o Rodrigo Pinho em janeiro] O Rodrigo é nosso jogador e estamos muito felizes com ele. Quando janeiro chegar, se acontecer e for bom para ele e para o clube, vamos procurar soluções. Vamo-nos debruçar sobre as soluções e não sobre os problemas, mas vamos fazer isso quando eles aparecerem».