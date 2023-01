Declarações de Moreno, treinador do Vitória de Guimarães, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após o empate sem golos na receção ao Rio Ave:

«O jogo foi equilibrado, com alguma superioridade nossa no que foi a posse de bola, mas na realidade sem criar oportunidades nítidas de golo. Mas, as melhores oportunidades foram nossas. Não começámos bem, mais por mérito do Rio Ave do que demérito nosso, mas conseguimos equilibrar. Na segunda parte tivemos muita chegada à área, mas sem finalizar. Temos de identificar os nossos problemas atuais, porque existem, um deles é não conseguir finalizar. Falta fazer golo, porque neste jogo se fizéssemos um golo toda a gente ia dizer, com esta exibição, que era um resultado justo».

[Confiança] «São fases que os grupos passam. Preocupava-me mais se não tivéssemos o volume de jogo que temos e o critério que temos para chegar à área adversária. Temos que melhorar claramente, há trabalho a fazer, mas confio muitos nos nossos atletas. Só há um caminho, deixar as lamentações de lado e motivar a equipa».

[Momento pouco propício para a eliminatória da Taça de Portugal] «A partir de amanhã vamos preparar esse jogo. Não há alturas boas nem más, foi o sorteio, é uma final, uma eliminatória, e com ambição queremos passar a eliminatória».