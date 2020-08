O Sporting está muito próximo de um acordo com Nuno Santos. A SAD leonina há várias semanas que negoceia com o jogador e com o Rio Ave, pelo que havia uma aproximação de posições que fazia adivinhar um desfecho feliz. Embora o acordo com o Rio Ave ainda esteja mais distante, pelo menos o entendimento com o jogador está muito próximo.

No entanto, estas conversações foram nas últimas horas abaladas por uma nova investida do FC Porto.

A SAD portista também tem o jogador debaixo de olho e voltou a falar com o atleta, o que fez atrasar as negociações de Nuno Santos com o Sporting. Nesta altura, portanto, o esquerdino encontra-se já a discutir os detalhes com o SAD leonina, mas são detalhes que ainda significam muito, sobretudo pelo reacendimento do interesse do FC Porto.