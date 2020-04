Nuno Santos fez apenas dois jogos pela equipa principal do Benfica, em 2015/16, mas com isso sagrou-se campeão nacional, o ponto alto de uma carreira ainda com vários anos pela frente.

«Melhor momento da carreira? Ter sido campeão da carreira», respondeu o esquerdino, agora ao serviço do Rio Ave, em resposta a perguntas enviadas por adeptos.

Nuno Santos já tinha representado o Rio Ave nos juniores, entre o adeus ao FC Porto e a mudança para o Benfica, onde se tornou profissional.

«É igual [defrontar o Benfica e o FC Porto]. São dois clubes que representei na formação, que respeito muito. São dois clubes onde vivi momentos incríveis. Comecei a formação no FC Porto, joguei lá nove épocas, e depois da passagem pelo Rio Ave fui para o Benfica. Respeito muito os clubes que me formaram», respondeu também.

Relativamente à segunda mudança para o Rio Ave, já como profissional, Nuno Santos justificou-a assim: «É um clube histórico, habituado a ganhar. Já tinha jogado aqui nos juniores, e foi um ano positivo. Não estou nada arrependido. Foi um bom passo na minha carreira.»

Apesar da paragem forçada pela pandemia de covid-19, o esquerdino considera que esta tem sido a época «mais positiva da carreira», e não esconde o sonho de chegar à Seleção.

«Chegar à Seleção é um grande sonho, desde pequenino, e espero um dia chegar lá. Trabalho todos os dias para isso, é um dos meus objetivos. É o meu objetivo de carreira. Trabalhando todos os dias, posso chegar lá. Seria um sonho tornado realidade», referiu o extremo, que tem Cristiano Ronaldo como referência máxima no campo profissional.

«É um jogador no qual me inspiro. Gosto muito pelo que ele é, pelo trabalho que faz, por tudo o que conquistou. É um jogador do qual gosto muito, é o meu ídolo», afirmou.