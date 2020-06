Nuno Santos, jogador do Rio Ave, publicou uma mensagem nas redes sociais a contestar os insultos que por lá recebeu, depois de ter sido expulso no jogo com o Benfica.

O esquerdino, que jogou de águia ao peito, considera que desta vez foram ultrapassados os limites, até porque recebeu alguns dos comentários numa publicação que tinha uma foto do filho recém-nascido.

«Podem criticar as minhas exibições ou a minha forma de jogar, cada um tem a sua opinião, mas não admito que ponham em causa o meu profissionalismo e que usem as redes sociais para ameaçar a mim e a minha família. Triste realidade... Se havia alguém que queria ganhar era eu, que quero em todos os jogos mostrar que estou pronto para patamares mais elevados. Não importa se joguei no Benfica, o que importa é que não são eles que me pagam as contas ao fim do mês, mas sim o RIO AVE que defendo com toda a convicção», escreve o jogador.

«Da mesma forma que vibrei quando fui campeão pelo Benfica, vibrei quando fui Campeão Sub-17 pelo FC Porto, e sempre que marquei golos aos rivais nas nove épocas que os representei», acrescentou ainda.

Relativamente ao lance da expulsão, após entrada de sola no tronco do Pizzi, Nuno Santos explica que tanta fazer uma receção mas que a bola passa-lhe por cima.

«Nem tenho noção de que o Pizzi está ali pois só estou a tentar seguir a bola. O árbitro decidiu pela expulsão mas eu toco na bola em primeiro lugar. Mas dizerem que foi propositado é muito grave. Nunca o faria nem iria colocar em causa a integridade física de um colega propositadamente», completa Nuno Santos, que garante que ainda em janeiro recusou uma proposta do estrangeiro por causa do sonho de "dar o salto" para um dos principais emblemas lusos, mas diz-se agora ofendido com as críticas.