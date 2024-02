Declarações do treinador do Rio Ave, Luís Freire, na sala de imprensa do Estádio do Rio Ave, após o empate (3-3) ante o Sporting, em jogo da 23.ª jornada da I Liga:

[Condições meteorológicas e se tinha um plano B:] «Não metemos o foco nas condições climatéricas, para nós isto não é novidade. Penso que não esteve grande vento e chuva, já apanhei muito pior em Vila do Conde. Acho que metemos mais o foco na equipa do Sporting e isso é claro, por isso é que jogámos como jogámos. O adversário do Sporting foi o Rio Ave, não foi o vento, não foi a chuva. Foram os jogadores do Rio Ave. O Rio Ave. E estivemos bem nesse sentido.»

[Se sai satisfeito com o que os jogadores fizeram em campo:] «Sim. Às vezes falamos muito dos jogadores do Sporting, do Benfica, do FC Porto. E quando estas equipas, seja a minha ou não, conseguem fazer uma boa exibição e os jogadores destacarem-se... Estou orgulhoso. Agora, consciente de que isto é um jogo. Para a semana é o Moreirense fora, um jogo muito difícil. Isto não é a nossa realidade, jogar todos os dias com o Sporting. Não podemos oscilar, temos de ser mais consistentes.»