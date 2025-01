O Rio Ave anunciou esta terça-feira que chegou a acordo com o defesa central Aderllan Santos para a rescisão do contrato.

«A paixão e carinho que sempre demonstrou pelo Rio Ave FC são impressão digital de um trajeto ímpar que fazem de Santos, o eterno ‘Xerife’, personagem inesquecível na história recente do nosso Clube», pode ler-se numa nota do site do clube vilacondense.

O defesa de 35 anos termina assim uma ligação de seis anos, com mais de 200 jogos, contando com a conquista da II Liga em 2022.

O Rio Ave publicou também nas redes sociais um pequeno vídeo de despedida de Aderllan Santos.

«Pôr em imagens tudo aquilo a que eu me dediquei, tudo aquilo que eu vivi, a mística do clube, a paixão dos adeptos que vivem isso, valeu a pena. Obrigado por tudo, agradeço. Só quero dizer obrigado a todos vocês», disse o central brasileiro.

O último encontro de Aderllan Santos pelo Rio Ave foi contra o Sporting esta temporada. Esta temporada, já conta com 21 jogos, tendo marcado um golo.