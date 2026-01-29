O Olympiakos e o Rio Ave anunciaram, esta quinta-feira, o acordo para a transferência de André Luiz.

O extremo brasileiro deixa os vilacondenses e ruma ao gregos, que também têm Evangelos Marinakis como proprietário. O jogador de 23 anos, de resto, já tinha sido fotografado na última noite com um cachecol do Olympiakos, tendo assistido à vitória em Amesterdão, diante do Ajax (2-1).

André Luiz foi um dos alvos do Benfica neste mercado de inverno, mas as exigências de Marinakis afastaram os encarnados da corrida. O brasileiro foi uma das revelações do campeonato português na primeira metade da época, com sete golos e cinco assistências em duas dezenas de jogos.

Formado no Flamengo, André Luiz também já tinha representado o Estrela da Amadora e vai ter, assim, a terceira experiência num clube europeu, desta feita ao lado dos portugueses Rúben Vezo, Costinha, Diogo Nascimento, Chiquinho, Gelson Martins e Daniel Podence.