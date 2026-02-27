OFICIAL: Bruno Alves regressa a Portugal e é o novo diretor técnico do Rio Ave
Antigo internacional português assume funções na estrutura do futebol profissional vilacondense
O Rio Ave anunciou esta sexta-feira a entrada de Bruno Alves para o cargo de diretor técnico da estrutura de futebol profissional.
Em comunicado oficial, o emblema de Vila do Conde informa que o antigo defesa-central internacional português «integra de imediato a estrutura», assumindo um papel considerado estratégico na ligação entre o plantel e a administração, bem como no apoio ao desenvolvimento dos jogadores.
Natural da Póvoa de Varzim, Bruno Alves chega ao clube vilacondense depois de ter estado ao serviço do AEK Atenas, como Diretor desportivo por três temporadas.
Enquanto jogador, o antigo defesa de 43 anos conta com uma carreira ao mais alto nível no futebol internacional, na qual se destaca a conquista do Campeonato da Europa ao serviço da Seleção Nacional em 2016.
No futebol de clubes, Bruno Alves passou pelo FC Porto, Zenit, Fenerbahçe, Cagliari, Parma, Rangers e Apollon Smyrnis, onde terminou a carreira.