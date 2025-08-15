O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Dario Spikic.

Através das redes sociais e em comunicado, os vilacondenses confirmaram a chegada do croata de 26 anos, que assina um contrato válido para as próximas três temporadas. No Dínamo Zagreb desde 2021, o internacional jovem pelo país fez 19 golos em 146 jogos pela equipa principal.

No currículo tem três Ligas Croatas, uma Taça da Croácia e uma Supertaça do país, todas conquistadas ao serviço do conjunto de Zagreb.