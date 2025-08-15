Liga
Há 45 min
OFICIAL: Dario Spikic reforça ataque do Rio Ave
Avançado de 26 anos deixa o Dínamo Zagreb e assina até 2028 com os vilacondenses
DIM
Avançado de 26 anos deixa o Dínamo Zagreb e assina até 2028 com os vilacondenses
DIM
O Rio Ave anunciou, esta sexta-feira, a contratação do avançado Dario Spikic.
Através das redes sociais e em comunicado, os vilacondenses confirmaram a chegada do croata de 26 anos, que assina um contrato válido para as próximas três temporadas. No Dínamo Zagreb desde 2021, o internacional jovem pelo país fez 19 golos em 146 jogos pela equipa principal.
No currículo tem três Ligas Croatas, uma Taça da Croácia e uma Supertaça do país, todas conquistadas ao serviço do conjunto de Zagreb.
👋 Bem-vindo, Dario Spikic! 💚⚽— Rio Ave FC (@RioAve_FC) August 15, 2025
O avançado croata é o mais recente reforço do Rio Ave FC.
🔗 https://t.co/4koySRGagX#RemamosJuntos #rioavefc pic.twitter.com/E8igO2NLRw
Continuar a ler
TAGS: Liga Rio Ave Dario Spikic Oficial Mercado
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS