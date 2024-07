O Gil Vicente oficializou esta quarta-feira a contratação de Josué Sá.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, o central de 32 anos assina pelo Gil Vicente a custo zero, após terminar o contrato com o Rio Ave. Através de um comunicado, os gilistas confirmaram ainda que o jogador fica vinculado ao clube até 2027.

Com formação no Sporting e no V. Guimarães, Josué Sá fez um golo e uma assistência em 25 jogos pela equipa principal do Rio Ave na última temporada.

Veja aqui o vídeo de apresentação de Josué Sá: