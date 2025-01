Andreas Ntoi, de 21 anos, é o mais novo reforço do Rio Ave para o meio-campo.

O jogador chega a Vila do Conde a título de empréstimo, proveniente do clube grego, Olympiakos, até ao final da temporada.

O atleta fez a sua formação no clube do Piréu, tendo se estreado com 19 anos na equipa principal. Pelo o clube helénico tem 63 jogos divididos entre a Liga Europa, a Liga Conferência e competições domésticas.

Contribuiu ainda para a conquista da Liga Conferência com o clube grego, na época 2023/24.