João Pedro, defesa brasileiro de 21 anos, foi oficializado este sábado como reforço do Rio Ave, podendo alinhar como defesa central ou como lateral esquerdo.

O jogador que foi cedido até ao final da temporada aos vilacondenses pelo Charlotte FC, da Major League Soccer (MLS), já se encontra às ordens de Petit.

«João Pedro já se encontra a trabalhar com os novos companheiros em Vila do Conde», informa o clube.

Esta é a primeira experiência do jovem brasileiro no futebol europeu, que na carreira conta com passagens pelo Red Bull Brasil, Juventude e Athletico Paranaense e pela MLS, ao serviço Charlotte FC.

Com 21 anos, o jogador já representou a seleção canarinha (sub-20) onde conquistou a Copa Sudamericana de 2021.