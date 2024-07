O Wuhan Three Towns oficializou esta sexta-feira a contratação de Joca.

Através das redes sociais, o emblema que atua na principal divisão do futebol chinês confirmou a transferência do médio de 30 anos, que nas últimas três temporadas representou o Rio Ave.

Com formação no Sporting e no Sp. Braga, Joca realiza assim a primeira aventura no estrangeiro. Recordar que na última época fez três assistências e quatro golos em 30 jogos na equipa principal dos vilacondenses.