O Rio Ave anunciou esta segunda-feira o final do empréstimo de Nikos Athanasiou, lateral que estava emprestado pelo Olympiakos até ao final da temporada.

O defesa de 24 anos fez 18 jogos pelos vilacondenses tendo apontado um assistência.

Em comunicado, o Rio Ave desejou «os maiores sucessos pessoais e profissionais» ao jogador grego.

