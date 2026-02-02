Liga
Há 46 min
OFICIAL: Olympiakos termina o empréstimo de Athanasiou ao Rio Ave
Lateral esteve apenas meia época ao serviço dos vilacondenses
GP
Lateral esteve apenas meia época ao serviço dos vilacondenses
GP
O Rio Ave anunciou esta segunda-feira o final do empréstimo de Nikos Athanasiou, lateral que estava emprestado pelo Olympiakos até ao final da temporada.
O defesa de 24 anos fez 18 jogos pelos vilacondenses tendo apontado um assistência.
Em comunicado, o Rio Ave desejou «os maiores sucessos pessoais e profissionais» ao jogador grego.
Chega ao fim a ligação entre Nikos Athanasiou e o Rio Ave FC.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 2, 2026
Obrigado Nikos e boa sorte no futuro.#RemamosJuntos #NikosAthanasiou pic.twitter.com/Q4VJW34jGf
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS