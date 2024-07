O Rio Ave oficializou esta segunda-feira a contratação de Brandon Aguilera.

Através das redes sociais, os vilacondenses partilharam algumas fotografias do internacional pela Costa Rica, que esteve precisamente ao serviço da seleção sul-americana, na mais recente edição da Copa América.

Aos 21 anos, Brandon Aguilera ruma ao Rio Ave proveniente do Nottingham Forest de Nuno Espírito Santo, sendo que no currículo já tem uma passagem por Portugal. Em 2022/23, integrou o plantel de sub-23 do Estoril, tendo feito um golo em nove jogos.