Liga
Há 54 min
OFICIAL: Rio Ave empresta guarda-redes ao PAS Giannina
Antzelo Sina regressa ao futebol grego
Antzelo Sina regressa ao futebol grego
O Rio Ave oficializou o empréstimo de Antzelo Sina, guarda-redes de 21 anos, ao PAS Giannina da Segunda Liga da Grécia.
Trata-se de um regresso ao futebol grego do internacional sub-21 albanês que representou o Olympiakos entre 2021 e 2024, tendo na última época sido emprestado pelo campeão da Grécia aos vilacondenses. Aquando do término do empréstimo, o Rio Ave adquiriu Sina a «custo zero».
Na temporada passada, Sina realizou sete encontros pela equipa sub-23 do Rio Ave, não tendo tido oportunidade de atuar pela equipa principal.
Sina cedido por empréstimo ao PAS Giannina.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 2, 2025
Mais info ℹ️ https://t.co/ffFIvKzZuM#RemamosJuntos #AntzeloSina pic.twitter.com/yNecHXSv4I
