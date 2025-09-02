O Rio Ave oficializou o empréstimo de Antzelo Sina, guarda-redes de 21 anos, ao PAS Giannina da Segunda Liga da Grécia.

Trata-se de um regresso ao futebol grego do internacional sub-21 albanês que representou o Olympiakos entre 2021 e 2024, tendo na última época sido emprestado pelo campeão da Grécia aos vilacondenses. Aquando do término do empréstimo, o Rio Ave adquiriu Sina a «custo zero».

Na temporada passada, Sina realizou sete encontros pela equipa sub-23 do Rio Ave, não tendo tido oportunidade de atuar pela equipa principal.