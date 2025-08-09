Liga
OFICIAL: Rio Ave recruta goleador ao Legia de Varsóvia
Marc Gual marcou 19 golos na temporada passada
Marc Gual é reforço para o ataque do Rio Ave e assinou por três temporadas, anunciou este sábado o clube de Vila do Conde.
O avançado de 29 anos passou pela formação do Espanhol e representou ainda, em Espanha, o Sevilha B, Saragoça, Girona, Real Madrid Castilla e Alcorcón. Em 2021/22 mudou-se para a Polónia e assinou pelo Jagiellonia. Nas duas últimas épocas, alinhou no Legia de Varsóvia.
Na temporada passada, Marc Gual realizou 48 jogos, marcou 19 golos - dois deles na Liga Conferência - e anotou nove assistências.
