O Rio Ave oficializou, esta segunda-feira, a contratação do defesa central Jakub Brabec.

Através das redes sociais, os vilacondenses anunciaram a chegada do experiente internacional checo, de 33 anos, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas. Brabec colocou um ponto final na ligação de pouco mais de quatro temporadas com o Aris (Grécia), sendo que ao todo somou cinco golos em 141 jogos pela equipa principal.