OFICIAL: Rio Ave reforça defesa com internacional checo
Jakub Brabec assina um contrato válido para as próximas duas temporadas com os vilacondenses
O Rio Ave oficializou, esta segunda-feira, a contratação do defesa central Jakub Brabec.
Através das redes sociais, os vilacondenses anunciaram a chegada do experiente internacional checo, de 33 anos, que assinou um contrato válido para as próximas duas temporadas. Brabec colocou um ponto final na ligação de pouco mais de quatro temporadas com o Aris (Grécia), sendo que ao todo somou cinco golos em 141 jogos pela equipa principal.
Novo reforço, novas ambições.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) September 8, 2025
Jakub Brabec já é Rio Ave FC! 💚#RemamosJuntos #JakubBrabec pic.twitter.com/GPoeXgx9Oa
Liga Rio Ave Jakub Brabec
