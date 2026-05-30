O Rio Ave anunciou este sábado a contratação em definitivo de Ennio van der Gouw, que assinou contrato válido até junho de 2029, depois de o clube vilacondense ter acionado a cláusula de compra prevista no acordo de empréstimo com o Zulte Waregem.

O guarda-redes neerlandês, de 24 anos, tinha chegado ao Rio Ave no mercado de janeiro e acabou por convencer a estrutura técnica do clube durante a segunda metade da temporada.

No comunicado divulgado pelos vilacondenses, a SAD explica que decidiu avançar para a contratação definitiva depois das «exibições sólidas» do guardião e do «profissionalismo» demonstrado desde a chegada ao Estádio dos Arcos.

Na última temporada, van der Gouw cumpriu dez jogos e sofreu 11 golos.