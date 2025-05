Depois de anunciada a saída do treinador Petit, o Rio Ave comunicou também o término do contrato com o diretor desportivo Pedro Albergaria.

O antigo guarda-redes esteve ao serviço dos vilacondense desde o início da temporada 2024/25.

«O Rio Ave FC agradece todo o profissionalismo e empenho colocados no cumprimento das suas responsabilidades, desejando-lhe sucesso pessoal e profissional na sua carreira», pode ler-se num breve comunicado no site oficial.