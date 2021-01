Pedro Cunha, treinador do Rio Ave, comentou desta forma a vitória da equipa frente ao Portimonense, em Vila do Conde (3-0):

«Entrámos muito bem, percebemos muito bem o que era o jogo do Portimonense. Tivemos quatro oportunidades na primeira parte, depois na segunda conseguimos construir a vitória. Foi uma vitória inequívoca. Vamos melhorar, seguramente. Temos pouco dias de treino, mas é este o Rio Ave que eu quero e é este o Rio Ave que Vila do Conde quer. A equipa vai crescer com os jogos.»

Sobre Gelson Dala e Meshino: «Vocês falam muitas vezes em sistema tático e modelo de jogo, o que importa é a dinâmica de jogo. Foi opção para este jogo não usar uma referência na frente, mas o Gelson tem movimentos muito interessantes. Quanto ao Meshino, tem dificuldades até em entender o inglês, mas ele tem muita qualidade, vai crescer, é um miúdo alegre, tem um jogo envolvente. Vai crescer mais no futuro.»



Sente-se uma solução de futuro no Rio Ave? «Sinto-me treinador do Rio Ave e assim será enquanto a administração quiser. Eu não caí aqui de paraquedas, quem conhece as equipas sub-23 e B, percebe que há trabalho. Quem viu esta equipa hoje, percebe que há trabalho.»