Pedro Moreira, treinador do Casa Pia, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Rio Ave:

«Foi um jogo difícil, já sabíamos a qualidade deste Rio Ave e tentámos ultrapassar com boa organização defensiva. Julgo que conseguimos fazer. O Rio Ave tem criado dificuldades a equipas com um potencial grande.

Conseguimos que não criassem grandes oportunidades e num lance pormenor perdemos. Deixámos cair um ponto importante, num jogo importante, de forma inglória.

A equipa mostrou sempre um espírito muito forte em função do que estava previsto e faltou-nos algum critério no último terço. Com boa definição, na segunda parte, no último terço podíamos ter conseguido algo mais.

[inclusão de Samuel Justo no onze] Nos momentos em que tínhamos bola, ficávamos com mais um jogador para construir. A estratégia até resultou, conseguimos sair com critério e quase todas as situações passaram por ele.

Faltou alguma tranquilidade com bola. Saímos de cabeça baixa em relação ao resultado do jogo, mas com o espírito que eles demonstraram deixa-me confiante no futuro».