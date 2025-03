O treinador do Rio Ave, Petit, disse que a equipa quer voltar aos «resultados positivos», depois das duas derrotas consecutivas para a Liga.

«Queremos voltar aos resultados positivos e isso passa por conseguir os três pontos. Tivemos estes 15 dias para trabalhar e aproveitar para melhorar e recuperar jogadores», afirmou Petit na antevisão ao jogo de sábado frente ao Casa Pia, para a 27ª jornada da Liga.

O treinador dos vilacondenses elogiou o Casa Pia e o bom desempenho que tem realizado ao longo da época. «É uma equipa que tem feito bons resultados em casa, com uma ideia muito firme e dentro daquilo que é qualidade do seu treinador. Vem de três derrotas, mas duas foram com o V. Guimarães e Sporting, que estão nas primeiras seis posições», argumentou.

Petit referiu ainda que os detalhes farão a diferença na fase final da época. «Os pontos são cada vez mais ‘caros’, mas o Rio Ave tem capacidade para crescer na tabela classificativa. Temos mais 10 jogos, dois para a Taça de Portugal, e oito para o campeonato. São 24 pontos em disputa. Queremos fazer melhor que a época passada», vincou.

Sobre as ausências de Clayton, melhor marcador da equipa, e Tiknaz, o técnico diz que tem «outras soluções» na equipa.

Quando questionado sobre o facto de ser uma mulher a arbitrar o encontro, o treinador parabenizou a árbitra pela «nomeação histórica». «Sempre defendi que a competência não tem género e aqui está a prova disso. Espero que passe despercebida no jogo, pois é sinal que esteve bem», concluiu.

O Rio Ave, 12.º classificado com 29 pontos, joga com o Casa Pia, sétimo com 36, no sábado às 15h30, no Estádio Municipal de Rio Maior, onde terá a arbitragem de Catarina Campos.