Depois da estreia a vencer, para o campeonato, no Bessa, Petit voltou a sair por cima, nos penáltis, diante do Alverca, na Taça de Portugal. O treinador do Rio Ave quer dar sequência ao bom momento já no sábado, na receção ao Moreirense.

«O importante no futebol é ganhar. Estamos cá há menos de um mês, mudámos a ideia de jogo e, mesmo sendo verdade que os resultados foram melhores que as exibições, estamos ainda a introduzir novos processos, que demoram a ser assimilados. Mas, já neste jogo, queremos voltar a ter um bom resultado e também melhorar a nossa qualidade», disse o técnico, em conferência de imprensa.

«[Os jogadores] estão a trabalhar bem. Ainda temos de ter mais paciência, nível individual e coletivo, e melhorar controlo de jogo, mas sinto que os jogadores estão a perceber e a assimilar a nossas ideias. Estou muito satisfeito com o trabalho desenvolvido», frisou.

Petit acredita que o jogo com o Moreirense será «difícil», até porque a equipa de César Peixoto vem moralizada, após ter eliminado o FC Porto da Taça.

«É uma equipa confiante, com processos bem definidos, que trabalha junta há dois ou três anos, e tem ideias consolidadas. Estudámos bem o Moreirense e estamos preparados para dar uma boa resposta e conseguir ganhar», garantiu.

«Seja em casa ou fora temos de ter a mentalidade ganhadora. É certo que não perdemos no nosso estádio há muito tempo, e queremos que continue a ser nossa fortaleza. Temos de dar continuidade aos bons resultados», afirmou ainda.

O Rio Ave, que não poderá contar com os lesionados Jonathan Panzo e Petraso, recebe o Moreirense este sábado, às 15h30, num jogo que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.