Petit, treinador do Rio Ave, em declarações na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a vitória por 2-0 na visita ao Boavista, na 11.º jornada da Liga:

«[Foi uma noite feliz na estreia. Pareceu um Boavista mais trabalhador e um Rio Ave mais eficaz] Agradecer aos nossos adeptos, porque não me lembrei na flash, por nos apoiarem e comparecerem em massa num sábado à noite. Dedico-lhes a vitória.

Um jogo difícil, entrámos bem, fizemos o golo. Depois, a equipa, fruto de um longo jejum de vitórias fora de casa, baixou as linhas, o Boavista ganhou caudal ofensivo e a ter mais bola e oportunidades. Nós não conseguimos chegar à área. O Boavista sempre a pressionar, mas, na segunda parte, tentámos melhorar mais no processo com bola, sabendo que o Boavista é uma equipa muito pressionante e organiza-se muito bem em termos defensivos, para sair na pressão. Fizemos algumas alterações logo aos dez minutos da segunda parte, os jogadores vieram acrescentar e fomos felizes no timing do segundo golo. O Boavista estava a carregar e o nosso guarda-redes estava bem dentro dos postes. É uma vitória importante para os jogadores, porque é um longo jejum fora de casa e fico muito feliz, porque temos de ter mentalidade ganhadora. Conseguimos aguentar, conseguimos fazer dois golos e não sofrer, que foi também muito importante. Dar os parabéns aos jogadores e aos adeptos.»

«[Rio Ave apresentou-se com 4-3-3. É esta a novidade que traz?] O sistema vinha do Luís [Freire], muito bem trabalhado. Foram dois dias de trabalho, analisámos ao máximo o que tem o plantel, o que podemos tirar e optámos por jogar em 4-3-3. Temos jogadores com capacidade de jogar nesse sistema. São dois sistemas que, no futuro, podemos apresentar.»

«[Como se sentiu neste regresso ao futebol português e a uma casa que lhe diz muito?] Acredito no meu trabalho e no plantel do Rio Ave. O Boavista… cresci aqui como jogador e treinador, mas também já passei noutros clubes e sei qual é o sentimento de vir cá. Defendo as minhas cores, neste caso o Rio Ave. Queríamos muito ganhar, porque sentimos nestes dias que os jogadores andavam à procura desta vitória. Estou muito feliz pelo que os jogadores trabalharam. Há o sentimento de vir cá ao Bessa, mas também há sentimento por aqueles jogadores que estão no balneário e trabalharam pelos três pontos.»

«[Que aspetos a equipa ainda precisa de melhorar?] É importante quebrar este enguiço de não ganhar há algum tempo fora de casa. Temos muita coisa para trabalhar. Gostei muito da atitude dos jogadores. Estes dias vão ser importantes para trabalhar os jogadores no nosso sistema e individualmente, para o coletivo ser mais forte. Isso demora o seu tempo, mas no futebol não há tempo, há resultados. A mentalidade que queremos passar é sermos competitivos. Temos muita juventude e vamos querer potenciar ao máximo estes jogadores. Temos jogadores com uma experiência muito forte, como os capitães, que conhecem o ADN do Rio Ave e é importante falar com eles, porque conhecem o balneário.»

«[O Rio Ave marcou muito cedo. Ajudou conhecer uma equipa que não mudou quase nada desde o ano passado?] Tínhamos uma incerteza sobre o lado direito, com o castigo do Pedro Gomes. Podia entrar o Gonçalo ou o Salvador. Sabíamos que o Boavista trabalha muito bem, está muito bem orientado, tem dividido os jogos, é bem organizado defensivamente e sai bem na pressão. Entrámos bem no jogo, fizemos o golo, deu-nos alguma tranquilidade, mas eles foram crescendo, perdemos algumas bolas, o nosso guarda-redes esteve muito bem e, na segunda parte, tivemos a sorte do segundo golo. Hoje, foi a eficácia. Soubemos sofrer e defender bem. O mais importante nesta fase eram os três pontos. Depois, a equipa vai crescer.»

«[João Muniz foi convocado, mas ficou de fora da ficha de jogo] Ainda hoje de manhã tive uma conversa com ele. Tem muita qualidade, no futuro pode ser aproveitado. Cheguei há dois dias, não podia mudar muito, mudei a linha de dois [centrais] para três. O Muniz é um jogador que conta, gosto de jogadores com pé esquerdo, ele tem qualidade com bola e quero vê-lo mais em ação. Vai ter a sua oportunidade.»