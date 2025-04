Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após vitória por 2-0 frente ao Moreirense:

«Sabíamos que íamos encontrar um adversário que estava moralizado, que ainda não tinha perdido com este treinador. Eles só tiveram a bola no poste e nós tentámos duas ou três situações com remates na zona de penálti.

A segunda parte foi diferente, controlámos o jogo, e acabámos por marcar dois golos e não sofrer, que era o mais importante. O Moreirense é uma equipa com boas dinâmicas, que já joga junto há algum tempo, mas aqui mostramos a maturidade da equipa, que estava a passar um mau momento e a equipa soube reagir.

O mais importante foi quebrar este ciclo. O último jogo na nossa casa não era o resultado que esperávamos e os outros foram divididos. A equipa não estava a saber lidar com alguns momentos do jogo, mas hoje soube arregaçar as mangas e esta vitória só tem valor se ganharmos sexta ao Santa Clara.

[estreia de Naziru] Faz parte do projeto do clube. A nossa equipa é a mais jovem do campeonato e hoje lançámos mais um jovem, o Zoabi, ainda tem 18 anos, e substituímos pelo Naziru, que há meia dúzia de meses estava a jogar no Campeonato de Portugal. Hoje estávamos bastante limitados, mas estamos atentos à formação e ao que podem acrescentar.

[objetivo é chegar aos 35 pontos e alcançar a manutenção?] O nosso pensamento passa sempre pelo próximo jogo e se conseguirmos chegar aos 35 é sempre melhor. A época passada fizemos 37 pontos, o objetivo é fazer melhor do que na época passada e ainda estamos dentro do objetivo».