Petit, treinador do Rio Ave, quer garantir os três pontos na visita ao terreno do Estoril, este sábado, na 23.ª jornada da Liga.

«A nossa ambição é olhar sempre para cima na classificação. Temos 26 pontos e, nos últimos nove jogos, fizemos 16, só com uma derrota pelo meio. Mas queremos sempre mais. O objetivo é chegar aos 29 pontos nesta jornada», começou por dizer, esta sexta-feira, em conferência de imprensa.

No entanto, o técnico de 48 anos elogiou os adversários e relembrou que não sentem o sabor da derrota há seis jogos.

«Vamos apanhar uma equipa moralizada, que vem de seis jogos sem perder, com cinco vitórias e um empate. Tem processos bem definidos, com qualidade a defender e a atacar. Estudámos bem o adversário, sabemos onde podemos provocar erros no Estoril e onde eles nos podem causar problemas», partilhou.

Relativamente à jornada passada, empate com o AVS (1-1), Petit apontou alguns erros: «O AVS tinha mudado de treinador, queria reagir e alterou o esquema tático. Isso criou-nos dificuldades na primeira parte, mas também houve demérito nosso, porque fomos um pouco lentos na circulação de bola e no ataque à profundidade. Ao intervalo, mudámos e fomos mais rápidos e melhorámos. Agora, estamos mais familiarizados com o esquema que o Estoril costuma usar».

Por fim, o treinador dos vilacondenses elogiou a exibição de Theofanis Bakoulas. médio de 20 anos que chegou no mercado de inverno e foi titular frente ao AVS.

«A intenção do clube passa por lançar jogadores jovens e valorizá-los. O Bakoulas é um exemplo disso, um atleta com qualidade, que vem ajudar a equipa a ser mais forte», concluiu.

Este sábado, pelas 20h30, o Rio Ave, 10.º classificado, visita o reduto do Estoril, oitavo. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.