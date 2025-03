O treinador do Rio Ave, Petit, afirmou que quer dar continuidade ao momento e aponta à vitória no jogo frente ao Famalicão, para a 25ª jornada da Liga.

«Depois vencermos o último jogo [frente ao Sporting de Braga], queremos dar continuidade ao que fizemos, e, sabendo que vamos apanhar um adversário com muita qualidade, abrir um novo ciclo [na classificação]», disse o treinador dos vila-condenses na antevisão ao encontro de segunda-feira.

Petit frisou que o próximo jogo vai opor «duas equipas semelhantes na ideia de jogo»: «Não há favoritismo. Isso tem-se visto ao longo do campeonato. Todos os jogos são muito bem disputados. Respeitamos sempre os adversários.»

O treinador também tem notado maturidade na equipa. «Quando perdemos no Estoril, há duas jornadas, disse que queríamos reagir e conseguimos. Essa será a nossa mentalidade, até porque os jogadores estão a crescer», explicou.

Mentalidade que será sempre a mesma, garante Petit. «Desde a minha chegada, sempre disse que a jogar em casa ou fora tínhamos de ter a mesma atitude e mentalidade de querer ganhar e respeitar qualquer adversário. É isso que quero que continue», concluiu.

Rio Ave, décimo classificado com 29 pontos, joga na segunda-feira com o Famalicão, nono lugar com 31 pontos, às 20h15.