Com três vitórias nos últimos cinco jogos, o Rio Ave recebe o FC Porto e no horizonte está uma possível ascensão ao 9.º lugar da Liga, caso consiga levar a melhor sobre os azuis e brancos.

Na habitual antevisão ao encontro, Petit destacou que a equipa tem de ser intensa e agressiva nos duelos, perante um adversário «com uma ideia de jogo diferente» e que quer regressar às vitórias no campeonato, quatro jogos depois.

«Vamos estar preparados, mas a olhar mais para o que temos de fazer. Temos de ser intensos, agressivos nos duelos, com personalidade com bola, e a saber os momentos do jogo. Serão duas equipas a tentar vencer, mas esperamos tirar pontos do FC Porto», referiu.

«Será um FC Porto com uma ideia de jogo diferente. Analisámos o último jogo que fizeram [na Liga Europa], assim como algumas coisas que o treinador fazia no clube anterior, o Cruz Azul. Tem um processo bem definido, com uma linha de três na defesa, projetando muito os laterais, com um losango no meio-campo e um homem a atacar a profundidade», acrescentou o técnico.

O jogo entre Rio Ave e FC Porto encerra a 20.ª jornada da Liga, esta segunda-feira, e terá a arbitragem de Gustavo Correia, a partir das 20h45.