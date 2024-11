Petit está muito perto de ser anunciado como sucessor de Luís Freire no comando técnico do Rio Ave.

Segundo apurou o Maisfutebol, o técnico de 48 anos tem à sua espera em Vila do Conde um contrato de uma época e meia e deverá ser anunciado em breve pelo clube.

Petit já esteve nos planos do Estrela da Amadora e do Arouca, mas não chegou a acordo, considerando que também havia uma desvantagem do ponto de vista fiscal, depois de ter treinado no Brasil neste ano de 2024.

O Rio Ave, que também chegou a sondar Daniel Sousa, mas não convenceu o técnico, livre desde que saiu do Sp. Braga no início da temporada.

A opção acabou por recair no ex-internacional português, que também está livre no mercado, desde que no final de agosto deixou o Cuiabá, do campeonato brasileiro.

Em Portugal, Petit já orientou Boavista, Tondela, Moreirense, Paços de Ferreira, Marítimo e B SAD.