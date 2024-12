O treinador do Rio Ave, Petit, destacou a necessidade de corrigir detalhes no jogo da equipa para o confronto de domingo com o Nacional, para 16.ª jornada da Liga, ambicionando um regresso às vitórias.

«Tem-nos faltado alguns pormenores. Precisamos de minimizar os erros, não deixar escapar as vantagens, estar atentos nas bolas paradas e mais concentrados a gerir os momentos do jogo. Faz parte do crescimento da equipa», afirmou o técnico, que não vence há três jornadas.

Apesar da sequência negativa, Petit mostrou-se confiante e destacou a capacidade dos vila-condenses em anular os adversários.

«Ficaria mais preocupado se a equipa não criasse oportunidades. Fizemos um bom jogo frente ao Estrela da Amadora, mas não conseguimos o objetivo de vencer [derrota 1-0]. Essa frustração tem de nos dar energia para voltarmos a fazer um bom jogo e finalizar as oportunidades que criamos.É uma equipa que gosta de sair a jogar desde trás, tem jogadores rápidos e boas dinâmicas. Analisámos bem o Nacional e sabemos o que podemos fazer para os anular.», sublinhou.

O Rio Ave, 11.º classificado, com 16 pontos, não perde em casa desde outubro e procura manter essa invencibilidade diante do Nacional, 14.º, com 13 pontos. O jogo está marcado para domingo, às 15h30, no Estádio dos Arcos, com arbitragem de Gonçalo Neves, da Associação de Futebol de Lisboa.