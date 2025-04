Declarações de Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques, após a derrota pesada (3-0) frente ao Vitória de Guimarães em jogo da 31.ª jornada do campeonato:

«Em termos daquilo que tem sido o nosso compromisso, atitude, estivemos sempre aquém, deixámos o Vitória sempre confortável no jogo. Fomos curtos na abordagem ao portador da bola. Acima de tudo tivemos passividade, o deixou o Vitória sempre confortável no jogo. Ao intervalo conversámos, falei com eles, e disse que há duas coisas que são inegociáveis no futebol: o respeito pelo emblema que temos ao peito e também respeito pela nossa profissão. Não basta ter qualidade, é preciso atitude, mais garra nos duelos, mais agressividade no bom sentido».

[O que faltou a nível tático?] «Tínhamos preparado o jogo, mas não adianta preparar em termos técnicos e táticos se depois não tiveres a velocidade e a agressividade. Trabalhámos a saída de passe, mas tinham de definir melhor no critério de passe, o Vitória aproveitou, não há tática que se possa resistir a isso».

[João Tomé saiu ainda na primeira parte. Como se lida com isso?] «Faz parte do crescimento dele, estava a ter algumas dificuldades, já tinha amarelo e sabemos que o Gustavo é um jogador rápido e explosivo, podia causar problemas».