O treinador do Rio Ave, Petit, constatou este sábado que a equipa de Vila do Conde «está num ciclo negativo», mas prometeu «dar a volta à situação» na visita ao Moreirense, no domingo, no jogo que fecha a 29.ª jornada da Liga portuguesa.

«É um jogo importante para nós, porque precisamos de dar a volta a esta situação e a este período negativo. Temos de encará-lo e dar o peito às balas», afirmou Petit, em conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O Rio Ave perdeu os últimos cinco jogos (quatro para a Liga, um para a Taça de Portugal e, por outro lado, Petit admitiu que o Moreirense atravessa um bom momento, desde a chegada do novo treinador Cristiano Bacci, reconhecendo que a sua equipa precisa de apresentar «coragem, comportamentos e atitudes diferentes» em relação aos últimos jogos.

«Sabemos que o momento não é bom. Não vamos esconder, nem meter a cabeça debaixo da areia. O Moreirense não pode querer mais que nós. A atitude e o compromisso desta semana foram nesse sentido, para mudar este ciclo negativo», disse Petit. «Há momentos em que temos deixado escapar detalhes importantes. Temos sofrido golos que não podemos consentir. No último jogo, o adversário vai à nossa baliza uma vez e marca de canto. Isso tirou-nos tranquilidade e condicionou a equipa», notou, ainda.

Sobre o sistema tático que poderá usar, uma vez que o melhor marcador da equipa, Clayton, está castigado, o treinador confirmou que pode repetir o 4-4-2 usado recentemente. «Podemos apresentar o mesmo sistema que usámos contra o Casa Pia, ou jogar com um só avançado. O mais importante é que cada jogador saiba o que tem de fazer. Pode haver uma ou outra alteração, mas a base será a mesma», explicou.

