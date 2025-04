Petit, treinador do Rio Ave, anteviu o partida frente ao Boavista da 28.ª jornada e sublinhou a importância do encontro frente aos axadrezados, últimos da classificação, para regressar às vitórias depois de quatro derrotas consecutivas.

«Está na hora de mudar o chip. Vimos de resultados que não eram aquilo que esperávamos, mas temos de reagir. Vamos enfrentar um adversário que, apesar da posição classificativa, vem com tudo porque também quer garantir a manutenção», disse na conferência de imprensa.

«Focámo-nos em corrigir os detalhes e os pormenores que são fundamentais. Temos sofrido golos em muitos jogos, e temos de crescer com isso rapidamente. A atitude, o compromisso e a entrega têm de estar presentes para conseguirmos os três pontos».

Petit reconheceu que o Rio Ave não está na posição que deseja [11.º lugar, com 29 pontos] e que falar não basta – é preciso reagir em campo.

«Sempre dissemos que queríamos fazer igual ou melhor que a época passada. Faltam sete jogos, estamos no último terço, e esta não é a posição que queremos. Mas não basta dizê-lo, temos de fazê-lo. Temos de conquistar os três pontos e chegar aos 32», atirou o treinador do Rio Ave.

O técnico dos vilacondenses aproveitou a ocasião para relembrar que, em tempos, já foi treinador do Boavista e chamou à atenção para a reação da equipa axadrezada, mesmo estando no último lugar da Liga.

«Sabemos bem da posição classificativa deles, mas o Boavista vai estar forte, à espera de conseguir um resultado positivo. Conheço aquela casa, sei como eles reagem», concluiu.

O Rio Ave vai jogar com o Boavista esta segunda-feira, às 20h15, uma partida que vai poder contar com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.