O treinador do Rio Ave, Petit, disse, na antevisão ao encontro de segunda-feira contra o Arouca, para a 21.ª jornada da Liga portuguesa, que a equipa está mentalizada para «lidar com o desgaste» e promete que os vila-condenses vão dar uma «boa resposta».

«Vamos defrontar uma equipa de qualidade, que atravessa um bom momento, com cinco jogos sem perder. É um adversário com processos bem definidos, mas estamos preparados para o desgaste destes últimos jogos e acredito que vamos dar uma boa resposta», referiu.

O técnico sublinha que a equipa tem de manter a mentalidade ganhadora. «Nos últimos sete jogos, só temos uma derrota, frente ao Sporting. Temos estado equilibrados, tanto em casa como fora. Temos de manter esta mentalidade ganhadora frente ao Arouca», vincou.

Petit aponta para a qualidade da equipa arouquense, mas frisou alguns pontos que o Rio Ave pode aproveitar para conquistar a vitória.

«O Arouca tem jogadores que jogam bem e com dinâmicas interessantes. O que podemos aproveitar é que é uma equipa que se expõe com muita gente na frente. Vamos estar preparados. Sabemos onde podemos criar perigo e trabalhámos nesses aspetos», disse.

Quando questionado sobre o avançado brasileiro Clayton, Petit definiu-o como um jogador focado e que trabalha muito para evoluir, que ajuda a defender e que quer «dar continuidade ao bom momento» que atravessa.

Sobre o mercado de transferências, o treinador mostrou-se satisfeito com os ajustes no plantel. «Vieram jogadores com qualidade, jovens, que queremos potenciar ao máximo para os fazer crescer. Aos que saíram e tiveram um ciclo bonito no Rio Ave, desejo que sejam felizes. Ficamos com um plantel competitivo, com dois jogadores por posição», explicou.

O Rio Ave (24 pontos), 10.º classificado, visita o terreno do Arouca (20), 13.º, esta segunda-feira, numa partida agendada para as 20:15.