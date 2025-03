Petit, treinador do Rio Ave, na sala de imprensa, após derrota por 1-0 frente ao Famalicão:

«Fomos pouco intensos, pouco agressivos, com as linhas muito separadas uma das outras e o Famalicão aproveitou bem para ganhar superioridade. A partir daí, o Famalicão ia para os corredores, como a equipa não estava compacta, e aproveitou essas situações para fazer o golo e criou mais situações. Corríamos, mas corríamos mal porque a equipa estava muito longa e tínhamos de fazer distâncias maiores.

Ao intervalo corrigimos e conseguimos criar situações para marcar. A equipa esteve mais compacta e podíamos chegar ao empate, mas não o fizemos e começamos a perder algumas situações. O Famalicão em transições também podia ter feito. Valeu pela boa reação na segunda parte, podíamos ter chegado à igualdade, mas uma má primeira parte não deu para mais.

[depois da boa reentrada, o que faltou?] Na primeira parte não conseguimos e o Famalicão, com jogador de qualidade, criou situações. Na segunda parte, fomos mais pressionantes, podíamos ter chegado à igualdade, mas depois começámos a perder bolas sem grande pressão. Ainda tentámos meter dois avançados, mas não chegou. Temos de continuar a evoluir, a crescer. É uma equipa abaixo de 23 anos, com muitos jogadores a jogar juntos pela primeira vez, e não é de um momento para o outro que as coisas saem».