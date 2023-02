O Rio Ave recebe na segunda-feira, a partir das 21h15, na 19.ª jornada da Liga. Luís Freire garante que a sua equipa «vai dar a vida» para conseguir um resultado positivo.

«Espero dificuldades, mas também uma grande postura da minha equipa. Temos de dar a vida, porque quanto maiores as adversidades, maior tem de ser o nosso empenho. Só assim teremos hipóteses de disputar este jogo para vencer. O Sporting é uma equipa muito forte na organização ofensiva e agressiva na pressão, mas nós também temos uma forma de jogar semelhante, muito comprometidos no jogo. Temos consciência de que para ganhar jogos temos de estar concentrados, dar o máximo, e estar confiantes», diz o técnico da equipa nortenha.

Luís Freire espera uma reta final de época com a equipa tranquila na tabela: «Queremos terminar a época sem aflições, conseguir cedo a permanência. Vamos passar séries sem perder, mas também sem ganhar, temos agora duas derrotas nos últimos sete jogos. Temos capacidade para garantir esse grande objetivo.»

Para esta partida com os leões, o técnico não pode contar com os lesionados Vítor Gomes e Joca nem com o castigado Aderllan Santos.