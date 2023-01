Aziz vai regressar ao Rio Ave depois de uma transferência falhada para o Al Ahly. O presidente do clube de Vila do Conde, António Silva, desconfia dos argumentos apresentados pelo emblema do Egito.

O negócio iria render 2,5 milhões de euros aos cofres do Rio Ave e António Silva Campos garante que tudo foi acertado antes da viagem do avançado.

«Surpreendentemente fomos, depois, confrontados com um pedido de empréstimo [até ao final da época] a custo zero, não querendo o Al Ahly assumir o que esteva acordado entre as partes. Não havendo acordo de empréstimo, o Al Ahly argumentou, depois, questões relacionadas com exames médicos», disse o presidente do Rio Ave à Agência Lusa.

António Silva Campos «estranha que os exames médicos sejam um argumento» para a transferência não se concretizar, lembrando que o jogador, nos últimos dois anos e meio, «fez 88 jogos oficiais, jogando mais de seis mil minutos e marcando 38 golos».

«É um dos melhores marcadores da I Liga, não falhou quase nenhum jogo nem treino. Estará de regresso [a Vila do Conde] onde vai continuar a brilhar, concluiu o dirigente.