Rio Ave: Aguilera sofre lesão grave e deve falhar o resto da temporada
Médio costa-riquenho rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida frente ao Arouca
Más notícias para Silaidopoulos, treinador do Rio Ave. Os vilacondenses anunciaram esta quinta-feira que Brendan Aguilera sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.
O médio costa-riquenho saiu lesionado aos 80 minutos da última derrota frente ao Arouca (0-3) e o pior cenário confirmou-se.
Com esta lesão, Aguilera deve falhar o que resta da presente temporada.
Brandon Aguilera sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, no encontro frente ao FC Arouca.— Rio Ave FC (@RioAve_FC) February 5, 2026
Estamos todos contigo, Bebote! Voltarás ainda mais forte! 🙌#RemamosJuntos pic.twitter.com/4J894TqZmd
