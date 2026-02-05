Más notícias para Silaidopoulos, treinador do Rio Ave. Os vilacondenses anunciaram esta quinta-feira que Brendan Aguilera sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.

O médio costa-riquenho saiu lesionado aos 80 minutos da última derrota frente ao Arouca (0-3) e o pior cenário confirmou-se.

Com esta lesão, Aguilera deve falhar o que resta da presente temporada.

